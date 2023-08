Lập 6 trang web để lừa đảo kinh doanh chứng khoán

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2022, 2023 trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã tham gia quản lý, điều hành 6 trang web (ZenoMarkets.com, Londonex.com, CHMarkets.com, TradeTime.com, LPLtrade.com, DexInvesting.com), sử dụng 8 tài khoản ngân hàng (Tài khoản số: 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey mở tại Ngân hàng ACB; các tài khoản số: 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1020442030 mang tên Công ty CP 9PAY, tài khoản số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank).

Các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH TANHI để tuyển dụng các nhân viên làm việc tại bộ phận (kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng), đồng thời đăng ký thành lập và sử dụng danh nghĩa của các công ty khác nhau để thuê văn phòng hoạt động phạm tội, trong đó các nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng giữ vai trò là trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nhân viên được tuyển dụng đều không có kiến thức về cổ phiếu, chứng khoán.

Khi vào làm việc được đào tạo quy trình tiếp xúc với khách hàng thông qua ứng dụng Zoiper, mạng xã hội Zalo, Telegram... Sau đó, nhân viên cung cấp các thông tin sai sự thật, tạo niềm tin để khách hàng tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch.

Ban đầu các đối tượng dụ dỗ để khách hàng chơi ít, nhiều lần và rút tiền được, sau đó đưa các thông tin để hướng dẫn khách nâng vốn, chốt các mã lời cao (trong đó nhân viên giả là người hỗ trợ lãi, tặng các khoản Bonus lớn để cho khách tin tưởng, tạo nhóm và cho “chân gỗ” tương tác để truyền cảm hứng... Khi tài khoản bị “cháy” thì báo khôi phục tài khoản và số tiền sẽ lấy lại được tuy nhiên phải tiếp tục nạp tiền... Cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.

Cơ quan CSĐT - Công an TP đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền với phương thức thủ đoạn như trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (Qua Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội; địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Số điện thoại: 0906.268.269) để phối hợp giải quyết.