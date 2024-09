Chiều tối 10/9, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin về việc mưa lũ đã làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, do mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn đã dẫn tới sạt lở đất đá từ trên sườn núi xuống nhà điều hành của Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc gây sập, làm một số công nhân của nhà máy bị thương và 5 người mất tích.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Bản Cái đã huy động lực lượng tại chỗ khoảng 50 người để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do không có sự hỗ trợ của phương tiện, máy móc chuyên dụng mà hoàn toàn thủ công nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Huyện Bắc Hà cũng đã cử một đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường để hỗ trợ và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, nhưng do đường bị sạt lở đất nhiều khu vực, nên vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10/9, một cán bộ công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà trong khi đi công tác qua Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc thì phát hiện một số người bị thương đang dìu nhau đi ra từ điểm sạt lở và thông báo vụ việc (do khu vực này đang bị mất sóng điện thoại nên không thể gọi lực lượng cứu hộ).

Ngay sau đó, cán bộ Công an này đã chạy bộ 10 km ra khu vực có sóng điện thoại để gọi điện về Công an huyện thông báo sự việc. Đến 12 giờ trưa 10/9 những người thoát nạn đã di chuyển về bệnh xá xã Bản Cái để được chăm sóc và điều trị vết thương. Hiện còn 5 người nghi mất tích và 1 người bị thương nặng tại vị trí sạt lở.

Cũng trong chiều 10/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ đưa 1 xuồng hơi đến để vận chuyển nhân lực và người bị nạn đi theo sông Chảy và 1 máy điện thoại vệ tinh phục vụ liên lạc.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 7-10/9 trên địa bàn huyện Bắc Hà có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi có mưa rất to. Nhiều nơi trên địa bàn huyện bị sạt lở với khối lượng lớn, đồng thời bị ngập sâu, nhiều xã, thôn, bản bị cô lập.

Trưa 10/9, huyện Bắc Hà ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong là anh Thào Seo Pao, sinh năm 1982, cán bộ Trạm Y tế xã Tả Củ Tỷ. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9/9, trên đường đi từ Trạm Y tế xã Tả Củ Tỷ đến thôn phụ trách để giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản, anh Pao bị nước cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể.

Theo Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)