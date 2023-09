Kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa

Ngày 12-9, Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 4-9 tại quận Đồ Sơn cho Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền do người gây tai nạn là quân nhân.

Ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 2 bị can trong vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, quy định tại các Điều 219 Bộ luật Hình sự.