Sáng 16-8, tại hội trường Công an tỉnh, đã diễn ra hội nghị đánh giá công tác đảm bảo an toàn an ninh lĩnh vực bưu chính từ năm 2022 đến nay và tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, tình trạng lợi dụng bưu chính để phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước diễn biến phức tạp, xu hướng ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, một số cán bộ, đảng viên, công nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ bưu chính chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, thiếu sự phối hợp với cơ quan chức năng. Tình trạng lợi dụng dịch vụ bưu chính để buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngày càng gia tăng, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Riêng 6 tháng đầu năm 2023, qua công tác đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên lĩnh vực bưu chính, cơ quan chức năng phát hiện 11 vụ/15 đối tượng (tăng 2 vụ, giảm 2 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022); thu giữ 11 khẩu súng các loại (1 súng quân dụng; 9 súng tự chế), 60 kg thuốc nổ, 4 linh kiện lắp ráp vũ khí và 133 viên đạn các loại, 7 công cụ hỗ trợ.

Tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt quy chế phối hợp số 02/QCPH-BCA-BTTTT ngày 2411-2021 của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 77/KHPH-CA-STTTT ngày 28-1-2022, giữa Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; Công văn số 1143/UBND-KGVX ngày 29-5-2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Về phía Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các doanh nghiệp bưu chính và mọi tầng lớp nhân dân về mục đích đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đảm bảo an ninh, an toàn dịch vụ bưu chính.

Bưu điện tỉnh và các bưu điện cấp huyện cần tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống bưu chính phục vụ công tác Đảng, Nhà nước không để xảy ra thất lạc bí mật nhà nước; nâng cao tinh thần phòng-chống tội phạm; trao đổi, cung cấp cho Công an các cấp các thông tin về hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn. Phối hợp cung cấp cho Công an tỉnh các tài liệu bằng văn bản, dữ liệu điện tử liên quan để điều tra, xử lý các đối tượng, vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính.

Cùng với đó, các doanh nghiệp bưu chính tư nhân có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị khác liên quan trong việc ngăn chặn các trường hợp cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính chống Đảng, Nhà nước; thông báo cho cơ quan chức năng xử lý khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn và vi phạm pháp luật.

Mặt khác, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các địa phương cần tổ chức tiếp nhận thông tin; xác minh, điều tra xử lý các loại tội phạm liên quan đến cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Đồng thời, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính trao đổi các tài liệu bằng văn bản, dữ liệu điện tử liên quan để điều tra, xử lý các đối tượng, vụ việc vi phạm pháp luật theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công.

Tại hội nghị, 12 đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị thống nhất ký kết trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh với 6 nội dung phối hợp trọng tâm, đồng thời, phân công trách nhiệm của các bên.