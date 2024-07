Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thị xã An Khê khóa XIII thông qua 19 nghị quyết quan trọng

6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế-xã hội của thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) là 10.859 tỷ đồng, bằng 49,37% kế hoạch; (giá so sánh) là 6.453 tỷ đồng, tăng 7,51% so với năm 2023. Tổng diện tích gieo trồng được 8.180 ha cây trồng các loại, bằng 83,8% kế hoạch, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là 4.899 tỷ đồng, bằng 50,96% kế hoạch năm 2024. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ đạt 3.911 tỷ đồng, bằng 47,7% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 186,752 tỷ đồng, bằng 42,44% dự toán được giao, tăng 17,58% so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác quản lý, chỉnh trang, quy hoạch đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng mở rộng và đồng bộ. Xây dựng nông thôn mới nâng cao; thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Đến nay, các xã có từ 10-13/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 7 thôn đạt 19/19 tiêu chí, 4 làng có từ 15-17/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục phát triển; chế độ chính sách cho người có công, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội đồng nhân dân thị xã đã triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc, chương trình đề ra. Chất lượng giám sát, thẩm tra của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã ngày càng nâng cao; các kiến nghị sau giám sát được UBND thị xã và các cơ quan, địa phương nghiêm túc tiếp thu, triển khai thực hiện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề như: Đường vào làng Pốt (xã Song An) xuống cấp, hư hỏng đề nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng; lát gạch block một số tuyến đường nội thị; thu gom rác thải tại các hẻm còn chậm trễ gây ô nhiễm môi trường; tình trạng gây khói, bụi trong thời điểm sản xuất của Nhà máy Đường An Khê; cần sửa chữa đèn tín hiệu ở một số nút giao thông; sửa chữa, thay thế bóng điện bị hư hỏng thuộc hệ thống điện chiếu sáng tại một số đoạn đường quốc lộ 19; tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán xung quanh chợ An Khê…

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã An Khê khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thông qua 19 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.