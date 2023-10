Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-12

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel xác định ưu tiên cao nhất hiện nay là tập trung đảm bảo an ninh, an toàn đối với cộng đồng người Việt tại địa bàn, đồng thời lưu ý cộng đồng theo dõi sát tình hình.

(GLO)- Trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) hiện có 2 chợ triển khai mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo tiêu chuẩn TCVN 11856:2017 là chợ Phù Đổng và chợ Thắng Lợi. Qua một thời gian triển khai, 2 chợ này đã phát huy hiệu quả, hàng thực phẩm được các hộ kinh doanh lựa chọn và liên kết với các cơ sở sản xuất thực phẩm đạt tiêu chuẩn về vệ sinh ATTP.

(GLO)- Ngày 5-10, Công an thị xã An Khê tổ chức khánh thành 5 trụ sở Công an xã trên địa bàn.