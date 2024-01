Kông Chro: Tạm giữ 5 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ 5 đối tượng, gồm: Đinh Lươp, Đinh H’dim (cùng 18 tuổi), Đinh Hiưp (21 tuổi), Đinh In (27 tuổi), Đinh N. (15 tuổi, cùng trú tại xã Chư Krêy) về hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 16-1-2024, qua công tác trinh sát, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Kông Chro phát hiện, bắt quả tang Lươp và H'dim đang có hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại tiểu khu 733 thuộc lâm phần do UBND xã Chư Krêy, huyện Kông Chro quản lý.

Cơ quan Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro và UBND xã Chư Krêy khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 35 cây gỗ thuộc chủng loại lành ngạnh, trám, trâm, chò đen, chiêu liêu có đường kính gốc từ 25 cm đến 60 cm bị cắt hạ, cưa xẻ vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu cơ quan Công an xác định nhóm thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong vụ việc này gồm 5 đối tượng đã nói ở trên.

Được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình vận động, đến ngày 17-1, 3 đối tượng còn lại trong nhóm khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép đã đầu thú.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 26-12-2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Công an huyện Kông Chro phát hiện tại khoảnh 1, khoảnh 2, khoảnh 4, Tiểu khu 725 thuộc lâm phần do UBND xã An Trung (huyện Kông Chro) quản lý có 119 cây gỗ (loại gỗ thông thường) đường kính gốc từ 15 cm đến 60 cm bị cắt hạ, khối lượng gỗ là hơn 28 m3; gần hiện trường phát hiện 3 lò than đang hoạt động.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.