Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.

Gia tăng bệnh lao ở người trẻ

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku (phường Pleiku), mỗi năm, đơn vị phát hiện, tiếp nhận và điều trị từ 600-700 ca bệnh lao các thể, tỷ lệ điều trị khỏi trên 90%.

Trong đó, số ca bệnh dưới 35 tuổi chiếm khoảng 30% trên tổng số ca mắc. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), năm 2025, phát hiện, điều trị cho 1.243 ca lao các thể; trong đó, có 35 ca lao kháng đa thuốc và 16 ca bệnh nhi; tỷ lệ điều trị khỏi đạt 92%.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường - Phó Trưởng Khoa Nội B (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku) cho biết: Số ca mắc lao ở người trẻ có xu hướng gia tăng. Hiện nay phác đồ điều trị cho bệnh nhân lao khoảng 6 tháng và nhìn chung các bệnh nhân lao đều đáp ứng điều trị.

Khoa Nội B có 22 giường bệnh đều đang phục vụ bệnh nhân lao điều trị; trong đó 1 trường hợp lao kháng đa thuốc, 4 bệnh nhân lao bỏ điều trị phải điều trị lại và có 5 trường hợp mắc lao dưới 35 tuổi.

kiem-soat-benh-lao-con-nhieu-thach-thuc.jpg
Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku, ngày càng phát hiện nhiều trường hợp mắc lao phổi dưới 35 tuổi. Ảnh: N.N

Chị Nay H’Burin (SN 2006, xã Uar) phát hiện mắc lao vào cuối năm 2025 sau thời gian dài ho, sốt kéo dài, mệt mỏi và sụt cân. Trong gia đình chị từng có người mắc lao - một minh chứng cho nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là tiếp xúc gần với bệnh nhân lao.

“Bác sĩ nói bệnh có thể chữa khỏi nếu tôi tuân thủ điều trị. Vì vậy, tôi cố gắng uống thuốc đều để sớm hồi phục” - chị H’Burin nói.

Mới ngoài 20 tuổi nhưng chị Ngô Thị Lệ An (xã Đak Đoa) đã mắc lao phổi. “Tôi chỉ bị đau họng thông thường nhưng khi đi khám thì phát hiện lao. Bác sĩ khuyến cáo phải điều trị ít nhất 6 tháng nên tôi phải tạm nghỉ việc để chữa bệnh” - chị An cho biết.

Nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng

Hiện nay, nguồn lây bệnh lao trong cộng đồng vẫn lớn do nhiều người mang vi khuẩn nhưng không có triệu chứng rõ ràng, dẫn đến lây lan âm thầm.

Tâm lý chủ quan, e ngại hoặc kỳ thị cũng khiến người bệnh không chủ động đi khám sớm. Ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế.

Trường hợp anh Bùi Thanh Khang (27 tuổi, phường An Phú) mắc lao kháng đa thuốc ngay lần đầu phát hiện bệnh là một cảnh báo. Việc điều trị dạng bệnh này phức tạp, kéo dài và tốn kém hơn rất nhiều so với lao thông thường.

Theo bác sĩ CKII Đỗ Phúc Thanh - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, hiện nay, phần lớn cán bộ chuyên trách lao tại tuyến cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều công việc, một số cán bộ chuyên trách lao ở trung tâm y tế còn chưa được bồi dưỡng về chuyên khoa lao…

Nhân sự liên tục biến động khiến việc theo dõi, quản lý bệnh nhân lao còn hạn chế. Công tác phát hiện bệnh nhân lao còn rất thấp, không chỉ ở khu vực miền núi, trung du mà còn ở đồng bằng.

1-237.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trẻ mắc bệnh lao điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku ngày 20-3. Ảnh: N.N

Ngoài ra, việc tầm soát bệnh lao kháng đa thuốc trong nhóm đối tượng người tiếp xúc còn hạn chế vì người dân không đi khám định kỳ, đặc biệt là nhóm tiếp xúc với bệnh nhân lao có bằng chứng vi khuẩn học.

Công tác khám sàng lọc lao gặp khó khăn vì sinh phẩm chương trình chống lao cấp đôi khi không kịp thời, hạn dùng ngắn...

Để phòng - chống bệnh lao hiệu quả và tiến tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, bác sĩ Đỗ Phúc Thanh đề xuất: Giải pháp căn cơ nhất là phát hiện sớm bệnh lao, điều trị triệt để; chủ động chiến dịch sàng lọc chủ động tại cộng đồng và các nhóm nguy cơ cao thay vì chờ người bệnh đến khám.

Trong đó, sử dụng X-quang ngực để sàng lọc và xét nghiệm GeneXpert để chẩn đoán xác định. Đây là chìa khóa để phát hiện sớm, kể cả lao không triệu chứng.

Ngoài ra, cần mở rộng điều trị lao tiềm ẩn cho người có nguy cơ cao nhằm cắt đứt nguồn lây trong tương lai; tăng cường quản lý điều trị lao kháng đa thuốc; đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu rằng bệnh lao có thể chữa khỏi hoàn toàn và được điều trị miễn phí.

Cùng với đó, việc giảm kỳ thị, huy động mạng lưới y tế cơ sở và y tế tư nhân tham gia phát hiện, chuyển tuyến bệnh nhân nghi lao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh trong cộng đồng.

Ngày 24-3 hằng năm là Ngày Thế giới phòng - chống lao. Chủ đề hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2026 của Việt Nam là: “Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân”. Qua đó, góp phần giảm lây nhiễm trong cộng đồng và nâng cao hiệu quả điều trị.

Bệnh lao từ lâu vẫn được xem là “căn bệnh của người nghèo”. Thống kê cho thấy trong hơn 100 người mắc lao tại Việt Nam, có trên 70% là người nghèo; bệnh lao phổ biến nhất ở nhóm tuổi 25-54, chiếm khoảng 70% lực lượng lao động chính của xã hội.

Mặc dù hiện nay đã có thuốc điều trị, mỗi năm bệnh lao vẫn cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người tại Việt Nam.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Tin tức

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

Nên tránh các loại trái cây họ cam quýt khi dùng chung với cà phê. Ảnh: AI

Những thực phẩm nên tránh khi uống cà phê

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà phê là thức uống phổ biến với nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, những loại thực phẩm sau nên tránh khi uống cà phê vì có thể làm giảm hiệu quả của cà phê hoặc gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ cùng lúc.

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

Sức khỏe

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Sức khỏe

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

null