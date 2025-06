Không để quá trình sắp xếp đơn vị hành chính làm ảnh hưởng đến công tác phòng-chống thiên tai

UBND tỉnh yêu cầu không để xảy ra gián đoạn trong công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Theo đó, hiện nay, tỉnh đang trong mùa mưa bão, nguy cơ xảy ra thiên tai, bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét ở mức cao. Trong bối cảnh các đơn vị, địa phương đang tập trung sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, để chủ động phòng-chống thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước; đồng thời đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành phòng-chống thiên tai trong giai đoạn chuyển tiếp được thông suốt, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết để chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng-chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và không để xảy ra gián đoạn trong công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng-chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1466/UBND-NNMT ngày 29-5-2025 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai; duy trì và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phương án phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, cảnh báo kịp thời đến người dân.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trong mùa mưa bão sắp đến để chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; không vì lý do đang trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp mà làm ảnh hưởng đến công tác phòng-chống thiên tai trên địa bàn.

Ngầm qua suối Đăk Pi Hao vào thôn Mơ Nang 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) bị ngập sâu trong nước sau trận mưa lớn kéo dài từ 21 giờ ngày 10-6 đến khoảng 2 giờ ngày 11-6. Ảnh: H.H

Chủ động nghiên cứu kỹ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các quy định có liên quan để nắm vững các thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực thủy lợi, phòng-chống thiên tai sẽ được thực hiện từ ngày 1-7-2025.

Đồng thời, duy trì tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo công tác triển khai ứng phó và tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, lũ về UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết để chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tập trung triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Định để trao đổi thông tin, dữ liệu kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai (mới) chỉ đạo công tác phòng-chống thiên tai, đặc biệt là các phương án tổ chức lại lực lượng và ứng phó với bão, lũ lụt, các vấn đề an toàn hồ đập liên tỉnh, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức lại lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng-chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn ở cấp tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ngoài ra, chuẩn bị đầy đủ máy móc, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; tăng cường công tác ứng trực, tiếp nhận thông tin và tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng-chống thiên tai, giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn kịp thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân. Chủ động phối hợp với các đơn vị tương ứng của tỉnh Bình Định để thống nhất cơ chế chỉ huy, hiệp đồng trong tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh mới, không để bị động, bất ngờ.

Báo Gia Lai tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn, bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Các sở, Ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát và chuẩn bị các nội dung liên quan để bàn giao hoặc tiếp nhận nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về công tác phòng-chống thiên tai không bị gián đoạn.