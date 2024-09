(GLO)- Chiều 10-9, Ban An toàn giao thông Gia Lai tổ chức hội nghị tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và giới thiệu dự án “Đạp xe đến trường an toàn” do Quỹ Phòng chống thương vong châu Á tài trợ tại huyện Phú Thiện.