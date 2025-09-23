Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khối ngành có sinh viên theo học nhiều nhất năm 2025

QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Với quy mô hơn 707.600 sinh viên theo học, khối ngành V đang thu hút nhiều sinh viên theo học nhất.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024-2025, khối ngành V (gồm các ngành: Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y) có quy mô đào tạo lớn nhất những năm qua. Số lượng sinh viên theo học khối ngành này tăng đều qua từng năm.

khoi-nganh-sinh-vien-hoc.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong năm học 2024-2025, có hơn 707.600 sinh viên theo học khối ngành V, tập trung nhiều ở các ngành công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt. Trong 4 năm vừa qua, quy mô khối này tăng trung bình khoảng 9%/năm. Đây là khối ngành có quy mô sinh viên chiếm số lượng nhiều nhất trong các khối ngành.

Xếp sau khối ngành V là khối ngành III (gồm các ngành: Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) với quy mô hơn 576.000 sinh viên trong năm 2024-2025. Quy mô khối này không có nhiều biến động mạnh qua các năm.

Xếp vị trí thứ ba là khối ngành VII (gồm các ngành: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng) với quy mô hơn 490.600 sinh viên và tăng nhẹ qua các năm.

Còn khối ngành IV (gồm các ngành: Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên) có quy mô nhỏ nhất với hơn 27.400 sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, năm nay các nhóm ngành được Chính phủ đặc biệt quan tâm, như khối công nghệ và kỹ thuật then chốt, đã được nhiều thí sinh đăng ký hơn. Kết quả tuyển sinh các ngành sư phạm và các ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán) được cải thiện đáng kể.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 28/30 trở lên, có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa...).

