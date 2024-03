Khen thưởng nhóm chuyên án bắt nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng

Sáng 4.3, Công an TP.Đà Nẵng trao bằng khen của Bộ Công an cho lực lượng chuyên án bắt nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng thu lợi bất chính 2.500 tỉ đồng.

Sáng 4.3, Công an TP.Đà Nẵng công bố các quyết định và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho các lực lượng, nổi bật là vụ triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi.

Theo đó, Bộ Công an tặng bằng khen cho Phòng An ninh đối ngoại Công an TP.Đà Nẵng về thành tích đảm bảo an ninh các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức và công dân Nga tại Việt Nam. Đồng thời, tặng bằng khen cho Phòng Cảnh sát hình sự và 4 cá nhân xuất sắc điều tra, triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô 9.000 tỉ đồng do Wang Yuntao (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) và 2 cá nhân điều tra, khám phá chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép 9 kg ma túy tổng hợp từ Quảng Trị vào TP.Đà Nẵng cũng được tặng bằng khen.

Dịp này, Công an TP.Đà Nẵng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Phòng cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, do có thành tích trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng có quyết định tặng bằng khen cho 1 cá nhân đã có thành tích trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý các hoạt động có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng trao giấy khen cho 6 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an TP.Đà Nẵng thời gian qua.