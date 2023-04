Khai trừ Đảng một Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy

(GLO)-Ngày 26-4, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức thi bí thư chi bộ giỏi (vòng chung kết). Dự hội thi có các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Đinh Hữu Ninh-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 do Báo Nông thôn Ngày nay phát động nhận tác phẩm đến tháng 12-203 và có giải thưởng cao nhất lên đến 50 triệu đồng

(GLO)-Ngày 26-4, đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Tường Linh-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND TP. Pleiku về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Cùng đi có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

10 cán bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên và 2 trung tâm sát sạch lái xe của tỉnh này vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Qua trích xuất camera hành trình cho thấy nguyên nhân của vụ tại nạn khiến 2 người phụ nữ tử vong là do xe ôtô bán tải lấn làn, tông trực diện vào xe máy.

(GLO)- Vụ xe chở ma túy đâm Thiếu tá CSGT và 2 người dân tử vong tại tỉnh Long An là hành vi có tính chất côn đồ, chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tạm giữ 5 đối tượng, thu giữ 6kg và 18 bánh nghi ma túy sau vụ thiếu tá CSGT và 2 người bị tông tử vong.

Mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Công an TP.HCM khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng 3 bị can.