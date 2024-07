Khai mạc Hội thao Cụm công tác đảng và công tác quần chúng số 7 năm 2024

(GLO)- Sáng 27-7, tại Trại giam Gia Trung (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an) diễn ra lễ khai mạc Hội thao Cụm công tác đảng và công tác quần chúng số 7 lần XI năm 2024.

Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Phạm Văn Thân-Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cùng lãnh đạo các đơn vị trong cụm.

Hội thao quy tụ 200 vận động viên (VĐV) là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trại giam Gia Trung (tỉnh Gia Lai), Trại giam Đắk Tân, Trại giam Đắk Trung (tỉnh Đắk Lắk), Trại giam Xuân Phước và Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 (tỉnh Phú Yên). Tại hội thao, các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 7 môn: chiến sĩ Công an khỏe, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng bàn, cầu lông, chạy vũ trang và việt dã.

Phát biểu khai mạc hội thao, Thiếu tướng Phạm Văn Thân nhấn mạnh: Hội thao dịp để kiểm tra việc rèn luyện thể lực và là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ của 5 đơn vị trong Cụm công tác đảng và công tác quần chúng số 7 thể hiện tài năng, năng khiếu thể thao. Thông qua hội thao này, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung vào các đội thuyển thể thao của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng để bồi dưỡng, luyện tập tham gia thi đấu tại các giải do Bộ Công an tổ chức trong năm 2024 và tham gia Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025. “Mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng các đơn vị trong cụm và cán bộ, chiến sĩ có sự chuẩn bị chu đáo để tranh tài tại hội thao lần này. Tôi biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong cụm. Tôi đề nghị đội ngũ trọng tài đến từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai điều hành các trận đấu với tinh thần vô tư, minh bạch, nghiêm túc. Đối với các VĐV, cần chấp hành nghiêm nội quy, điều lệ của Ban Tổ chức, giữ vững kỷ luật trong thi đấu, đoàn kết, giành nhiều thành tích cao. Qua đây sẽ tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần rèn luyện thể thao nâng cao thể lực theo gương Bác Hồ vĩ đại”-Thiếu tướng Phạm Văn Thân nêu rõ.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các môn thi bóng chuyền nam, chiến sĩ Công an khỏe, bóng bàn và việt dã. Hội thao sẽ bế mạc vào chiều 28-7.