Khai mạc Hội nghị Vật lí miền Trung và Tây Nguyên 2025 tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-9, tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Hội nghị Vật lí miền Trung và Tây Nguyên 2025 chính thức khai mạc.

img-1388.jpg
Hội nghị Vật lí là hoạt động thường niên của Hội Vật lí TP. Huế kể từ năm 2016. Ảnh: H.H

Sự kiện do Hội Vật lí TP. Huế phối hợp với Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, Trường THPT Chi Lăng và các đơn vị đồng tổ chức.

Hội nghị năm nay quy tụ đông đảo nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên đến từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong cả nước.

Nội dung tập trung vào các lĩnh vực: Vật lí, Công nghệ vật liệu, Môi trường, Điện tử-Viễn thông, Cơ khí và Phương pháp giảng dạy.

img-1439.jpg
Đại diện nhóm nhà khoa học trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội nghị Vật lí miền Trung và Tây Nguyên 2025. Ảnh: H.H

Tại hội nghị, các nhà khoa học đã trình bày nhiều báo cáo theo các chủ đề trọng tâm, trong đó nổi bật như: ứng dụng PLC Siemens S7-1200 trong điều khiển cánh tay robot 4 bậc tự do; phát triển năng lực Vật lí học sinh qua trải nghiệm STEAM “Mái che tự động hỗ trợ phơi nông sản ứng dụng IoT”; tổng hợp và ứng dụng màng mỏng Ag-TiO₂; nghiên cứu thuộc tính quang điện hóa tách nước của vật liệu ZnO/BiVO₄...

Ngoài ra, phiên Poster cũng giới thiệu nhiều công trình mới gắn với thực tiễn như: chế tạo son dưỡng môi từ hoa bụp giấm, cảm biến từ vỏ trứng cá, găng tay cử chỉ hỗ trợ người khiếm thính..., cùng hàng loạt nghiên cứu ứng dụng khác trong vật liệu, năng lượng và công nghệ dạy học.

img-1444.jpg
Nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng trong vật liệu, năng lượng và công nghệ dạy học được giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: H.H

Các báo cáo được trình bày theo 2 hình thức: Oral (trình bày trực tiếp trong 20-30 phút kèm thảo luận) và Poster (trình bày trên giấy A0).

Hội nghị là diễn đàn để giới nghiên cứu chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác và nâng cao chất lượng dạy học Vật lí, góp phần định hướng phát triển ngành đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

