Ia Pa và Mang Yang tổng kết công tác tuyển quân năm 2025

Ngày 11-4, Hội đồng NVQS huyện Mang Yang tổng kết công tác tuyển quân năm 2025 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2026.

Năm 2025, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; có 149 công dân thực hiện NVQS, 32 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an.

5 tập thể xuất sắc trong công tác tuyển quân huyện Mang Yang được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Khánh Phong

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận liên quan đến công tác rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác hoàn chỉnh hồ sơ lý lịch công dân nhập ngũ còn chậm, sai sót về năm sinh, tên bố mẹ không trùng với căn cước công dân; tuyên truyền về công tác tuyển quân và Luật nghĩa vụ quân sự; việc tổ chức giao, nhận quân... Các đại biểu cũng nêu phương hướng, giải pháp để công tác tuyển quân năm 2026 tốt hơn.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2025.

* Chiều 10-4, Hội đồng NVQS huyện Ia Pa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác tuyển quân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh

Năm 2025, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện Ia Pa được Huyện ủy, HĐND, UBND, Hội đồng NVQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; thực hiện tốt các khâu, các bước từ việc xét nguồn, sơ tuyển, khám tuyển cấp huyện, phát lệnh, tổ chức gặp mặt động viên. Do vậy, năm 2025 huyện Ia Pa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với tổng số 84 thanh niên NVQS và 19 nghĩa vụ công an cho các đầu mối đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, những khó khăn vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ như: Đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công tác xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn, tổ chức khám sức khỏe… và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyển quân trong năm 2026.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và công tác tổ chức Hội trại tòng quân năm 2025.