Ia Dơk huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tin liên quan Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Rơ Mah Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dơk-cho biết: Xã có diện tích đất tự nhiên hơn 5.000 ha, dân số hơn 8.500 người sinh sống tại 11 thôn, làng, trong đó có 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau nhiều năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã đạt 8 tiêu chí với 38/57 nội dung theo hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Hiện toàn xã có khoảng 80% đường thôn, làng và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; khoảng 51% đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa.

Trong 8 tiêu chí mà xã đã đạt được, tiêu chí số 4 về điện là một trong những tiêu chí đạt chuẩn sớm nhất khi có sự chung tay của Điện lực Đức Cơ. Ông Tăng Văn Dũng-Giám đốc Điện lực Đức Cơ-cho hay: “Trước kia, hệ thống lưới điện của xã Ia Dơk thiếu đồng bộ, chắp vá, đường dây mắc khá tạm bợ, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Do đó, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp lưới điện theo từng năm. Hiện nay, lưới điện của xã đã đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân”.

Anh Rơ Mah Ngol (làng Dơk Ngol) chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 ha đất, nhưng trước đây phần lớn là bỏ không vì không có nước tưới. Từ khi có nguồn điện ổn định, tôi kéo dây, lắp máy tưới nước và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng cà phê. Nhờ có nguồn thu từ 3 ha cà phê, cuộc sống của gia đình ngày càng ổn định”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã, việc đảm bảo tiêu chí số 4 về điện là rất quan trọng, vì đây là tiền đề để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Hệ thống điện ổn định đã góp phần giúp người dân thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi quy mô và tập quán canh tác, nuôi trồng, nâng cao thu nhập. Cũng nhờ có điện mà các phương tiện nghe nhìn ngày càng phổ biến, góp phần cải thiện đời sống văn hóa, nâng cao dân trí.

Bên cạnh đó, xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi lao động tích cực tham gia các phiên giao dịch việc làm do UBND huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện mở 2 lớp sơ cấp nghề sửa chữa, bảo dưỡng động cơ diezen và lắp đặt, sửa chữa điện nội thất cho 40 học viên tại làng Dơk Lăh và làng Ghè.

Triển khai Tiểu dự án 3 của Dự án 3 trong Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (dự án hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt năm 2023), xã cũng được Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) hỗ trợ 20 con bò sinh sản giúp người dân có thêm sinh kế, tạo động lực vươn lên thoát nghèo. Cũng từ nguồn vốn của Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đã rà soát, hỗ trợ 6 hộ nghèo có nhà ở mới khang trang.

Không chỉ dựa vào hỗ trợ của Nhà nước mà bản thân người dân của xã cũng ý thức vươn lên. Ông Kpuih Ố (làng Ghè) từ lâu đã được người dân xem là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình. Từ 1 ha đất bố mẹ cho, ông đã khai hoang thêm khoảng 9 ha, sau đó mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng cà phê, điều và hồ tiêu. Sau khi chia đất cho các con, vợ chồng ông còn 4 ha điều, 1.800 cây cà phê, 250 trụ hồ tiêu, 5 sào lúa 2 vụ và 14 con bò. Mỗi năm, trừ chi phí, thu nhập của gia đình ông vào khoảng 200 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND xã Rơ Mah Nam cho biết thêm: Trong quá trình triển khai thực hiện, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí, từ đó tập trung nguồn lực vào các tiêu chí có liên quan đến phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đầu tư hệ thống giao thông và cơ sở vật chất. Năm 2023, xã phấn đấu đạt 10 tiêu chí trong xây dựng NTM.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư, củng cố và duy trì các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu hoàn thành thêm 5 nội dung thành phần trở lên theo Bộ tiêu chí mới; đồng thời, xây dựng duy trì nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới tại làng Ia Mang và thôn Đoàn Kết. Bên cạnh đó, xã tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu gắn với xây dựng NTM nâng cao, duy trì giữ vững 100% thôn văn hóa, cơ quan văn hóa, có trên 81% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”-ông Rơ Mah Nam nhấn mạnh.