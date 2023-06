Hội viên Chi hội Nhà báo Đông Gia Lai “Về nguồn” tại xã Krong

(GLO)- Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” do Thành Đoàn Pleiku và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 4 đến 9-6 đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho các em thiếu nhi. Trong môi trường quân ngũ, 64 chiến sĩ “nhí” đã tiếp thu nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích.

(GLO)- Ngày 11-6, nhóm thiện nguyện An Nguyên Coffee & Books và Những Người Bạn (TP. Hồ Chí Minh) đã có chuyến thăm Trạm đọc, học chữ Nhân Ái (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) và có buổi giao lưu, tặng quà các em học sinh khó khăn nơi đây.

(GLO)- Đến nay, toàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) có 19 câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tiết kiệm, phát triển kinh tế do các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành lập. Nhờ đó, nhiều hộ hội viên DTTS đã biết cách tiết kiệm trong cuộc sống, sinh hoạt và xây dựng kinh tế gia đình ngày càng ổn định.

(GLO)- Từ chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) và các xã: Thành An, Song An (thị xã An Khê). Nhờ đó, hàng trăm hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh.