Hoài Nhơn Đông dâng hương kỉ niệm 61 năm Tàu không số cập bến Lộ Diêu

(GLO)- Sáng 31-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử Bãi biển Lộ Diêu-nơi cập bến Tàu không số chi viện vũ khí vào Khu V, nhân kỷ niệm 61 năm diễn ra sự kiện này (1/11/1964-1/11/2025).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, chiến sĩ Đoàn tàu không số, những người đã anh dũng vượt qua muôn trùng sóng gió, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử Bãi biển Lộ Diêu. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tàu không số cập bến Lộ Diêu là con tàu đầu tiên mở bến Khu V và là con tàu duy nhất cập bến vùng biển Gia Lai. Sự kiện này thể hiện lòng dũng cảm, tinh thần quả cảm của các thủy thủ tàu vận chuyển vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường Khu V.

Theo tư liệu, vào lúc 4 giờ sáng ngày 1-11-1964, Tàu không số (số hiệu 401) do ông Phạm Vạn làm thuyền trưởng, chở theo 30 tấn vũ khí và 6 tấn chất nổ đã cập bến Lộ Diêu. Đến 8 giờ sáng hôm sau, bộ đội địa phương, dân quân du kích và người dân Lộ Diêu đã hoàn tất việc chôn giấu toàn bộ số vũ khí. Sau khi vận chuyển xong, chỉ huy quyết định đặt kíp nổ đốt hủy tàu để xóa dấu vết, đồng thời loan tin đây là tàu cá bị sóng đánh dạt vào bờ bốc cháy nhằm đánh lạc hướng địch.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông tặng quà cho cụ Lê Nốt. Ảnh: Ánh Nguyệt

Với ý nghĩa lịch sử đó, Bãi biển Lộ Diêu-nơi cập bến tàu không số được UBND tỉnh Bình Định (cũ) xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2005.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, lãnh đạo địa phương đã đến thăm, tặng quà cho cụ Lê Nốt, thuyền viên của Tàu không số cập bến Lộ Diêu năm xưa. Tại buổi thăm, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của cụ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của cụ cùng các thuyền viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.