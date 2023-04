(GLO)- Ngày 19-4, đoàn giám sát do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND huyện Đức Cơ về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Cùng đi có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Cơ, trong thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân giảm so với trước. Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết đơn thư kịp thời, đúng trình tự các vụ việc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 1-2023, UBND huyện tiếp nhận 5 đơn do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến. Trong đó, đã giải quyết 2 đơn do HĐND cấp tỉnh chuyển đến, nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đang giải quyết 3 đơn do HĐND cấp huyện chuyển đến, nội dung chủ yếu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc xử lý đường bê tông làm lối đi dân sinh bên cạnh Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty.

Ban tiếp công dân huyện đã chủ động tham mưu lãnh đạo UBND huyện trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết. Tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có chiều hướng giảm qua. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bước đầu đã giải quyết được các đơn thư, vấn đề còn tồn đọng trước đây, thời gian giải quyết vụ việc nhanh hơn, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tham gia ý kiến về những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, giải quyết đơn thư của một số cơ quan, đơn vị; tình trạng người dân kiến nghị kéo dài; việc bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tiếp công dân xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Đức Cơ trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của huyện trong thời gian qua để công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được hiệu quả hơn.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị huyện cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đảm bảo giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định; nâng cao công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ sớm, không để khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.