Hà Nội: Có 14 người tử vong trong vụ hỏa hoạn tại nhà trọ 5 tầng

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa vụ cháy tại công ty sản xuất băng keo, nỗ lực ngăn cháy lan qua nhà dân.

Mở rộng điều tra vụ án "đưa, nhận hối lộ", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt thêm 3 bị can, trong đó có một nguyên giám đốc và một phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.