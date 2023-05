Google sắp tung ra tính năng giúp phân biệt ảnh tạo bởi AI

Google đang thực hiện những bước đầu tiên để chống lại việc hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra đang lan truyền thông tin sai lệch.

Hình ảnh Giáo hoàng Francis trong chiếc áo phao của Balenciaga hay ông Donald Trump bị bắt giữ do AI tạo ra đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội vào tháng 3 qua. Điều này đã dấy lên sự lo lắng về những rủi ro mà AI mang tới cho con người. Google tuyên bố sẽ ra mắt một công cụ mới cho phép người dùng xem liệu một bức ảnh có phải do AI tạo ra hay không nhờ vào thông tin ẩn được nhúng trong hình ảnh.

Giám đốc bộ phận tìm kiếm của Google Cory Dunton giải thích, khi người dùng đang cố gắng tìm hiểu một mẩu thông tin hoặc hình ảnh có đáng tin cậy hay không, thì việc nắm rõ toàn bộ nội dung ẩn sau nó rất quan trọng.

Theo TechCrunch, gã khổng lồ tìm kiếm sẽ bổ sung thông tin cơ bản về hình ảnh trong tính năng "About this image" (tạm dịch: giới thiệu về hình ảnh này) và sẽ gắn nhãn cho những hình ảnh do AI tạo ra. Để sử dụng tính năng mới, người dùng phải nhấp vào ba dấu chấm trên một hình ảnh trong kết quả tìm kiếm Google Hình ảnh, ảnh chụp màn hình trên Google Lens hoặc vuốt lên trong ứng dụng.

Ông Dunton chia sẻ công ty sẽ đảm bảo mọi hình ảnh do AI tạo ra đều có đánh dấu trong tệp gốc để cung cấp cho người dùng ngữ cảnh nếu họ bắt gặp nó bên ngoài nền tảng Google. Ông nói thêm một số nhà xuất bản hình ảnh bao gồm Shutterstock và Midjourney sẽ tung ra các nhãn tương tự trong những tháng tới.

Theo một nghiên cứu của Poynter vào năm 2022, Google cho biết có đến 62% người dùng tin rằng họ đang gặp phải thông tin sai lệch hằng ngày hoặc hằng tuần. Vì vậy công ty hy vọng tính năng "About this image" sẽ giải quyết vấn đề này. Tính năng này dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay ở thị trường Mỹ.