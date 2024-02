Giao lưu văn nghệ, trồng cây xanh và tặng quà cho người dân xã Ia Din và Ia Phí

Tin liên quan Pleiku giao lưu văn hóa văn nghệ “Thắm tình quân dân”

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đã trao 28 suất quà tặng cho cấp ủy, chính quyền xã; cộng đồng làng Al Gôn; gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, già làng, trưởng thôn, người có uy tín (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); Bộ CHQS tỉnh tặng 80 chiếc bánh chưng và 100 hũ dưa hành cho dân làng Al Gôn; Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho tổ Phụ nữ làng Al Gôn.

Trước đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Đoàn xã Ia Din tổ chức các hoạt động: giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian; thi đấu kéo co, đầy gậy, bóng chuyền, vật tay, thi gói bánh chưng giữa cán bộ chiến sĩ Đại đội bộ binh 1, Ban CHQS huyện Đức Cơ và cán bộ, đoàn viên, nhân dân làng Al Gôn, xã Ia Din. Bên cạnh đó, hưởng ứng phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân xã Ia Din tổ chức trồng được gần 100 cây xanh tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng Al Gôn.

Dịp này, đồng loạt các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng đã trao quà của Bộ Quốc phòng cho gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn đóng quân với tổng số 300 suất quà, trị giá 400 triệu đồng.

*Tối 5-2, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh) phối hợp Công an huyện Chư Păh tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ, kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan an ninh trật tự; phát động Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; thăm, tặng quà tại xã Ia Phí, huyện Chư Păh. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 300 người dân.

Mở đầu chương trình là phần chiếu phim tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tác hại của ma túy. Các hình ảnh, video clip trực quan, sinh động đã truyền đi thông điệp rõ ràng, chi tiết, cụ thể để quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh cũng biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi, ca ngợi Đảng quang vinh, tình yêu quê hương, đất nước, mang âm hưởng, màu sắc Tây Nguyên, thu hút, lôi cuốn đông đảo khán giả xem, cổ vũ nhiệt tình.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 25 suất quà, 5 suất học bổng với tổng trị giá 15 triệu đồng cho người có uy tín, chức sắc, thôn, buôn trưởng, quần chúng Nhân dân và các em học sinh vượt khó vươn lên.