Gia Lai: Trên 50 cán bộ y tế tập huấn an toàn thực phẩm

(GLO)- Từ ngày 11 đến 13-12, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức lớp tập huấn nguy cơ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến một số bệnh bị lãng quên (Ngộ độc thực phẩm do Clostridium botulinum) cho trên 50 cán bộ y tế làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, xét nghiệm, thử nghiệm, kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai và các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giảng viên đến từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên truyền đạt kiến thức: Đại cương về ngộ độc thực phẩm; một số bệnh truyền qua thực phẩm bị lãng quên: bệnh thương hàn, bệnh tả, bệnh lỵ; ngộ độc thịt botulism; ngộ độc thực phẩm do nấm độc; ngộ độc thực phẩm do độc tố vi nấm; ngộ độc do kim loại… Ngoài cập nhật lý thuyết, tại lớp tập huấn, các học viên thảo luận, trao đổi, nêu các vấn đề thắc mắc và được giảng viên giải đáp cụ thể.

Qua tập huấn, các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng triển khai hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xét nghiệm, thử nghiệm, kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm góp phần ngăn ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra và đảm bảo sức khỏe người dân.