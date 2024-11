Gia Lai: Tạm giam 4 đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép 5,5 tấn cá tầm qua biên giới

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cụ thể, 4 đối tượng, gồm; Trịnh Văn Kiên (SN 1976, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Long (SN 1988, trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Đàm Văn Hưng (SN 1986, trú tại huyện Quảng Hà, tỉnh Cao Bằng) và Đỗ Trọng Phương (SN 1986, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Đồng thời, Công an tỉnh Gia Lai thông báo truy tìm Đỗ Thị Tám (SN 1970, trú tại TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) người có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

5,5 tấn cá tầm vận chuyển trái phép qua biên giới đã được cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy. Ảnh. Công an tỉnh

Theo nội dung vụ việc, vào ngày 22-11-2023, Trịnh Văn Kiên điều khiển xe ô tô tải đầu kéo vận chuyển 5,5 tấn cá tầm thương phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đi từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y nhưng không làm thủ tục nhập cảnh, không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không kiểm dịch hàng hóa là động vật. Đi cùng xe với Kiên có Nguyễn Thế Long và Đàm Văn Hưng. Khi lưu thông trên quốc lộ 14, đoạn thuộc địa phận phường Yên Thế, TP. Pleiku thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã xuất cảnh sang Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y vào ngày 15-11-2023 để nhận cá tầm, chở về Việt Nam cho Đỗ Trọng Phương.

Công an tỉnh Gia Lai truy tìm đối tượng Đỗ Thị Tám là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.Ảnh: CAT

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Đỗ Thị Tám có liên quan đến vụ án nêu trên. Tuy nhiên, Đỗ Thị Tám hiện không có mặt ở nơi cư trú và không rõ đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai biết thông tin về đối tượng Đỗ Thị Tám thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), qua số điện thoại 0694.329.129-0935.989.479 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc.