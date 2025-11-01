Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai kiến nghị Hiệp hội Sắn Việt Nam tăng cường liên kết đầu tư, thúc đẩy chế biến sâu

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 31-10, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Hiệp hội Sắn Việt Nam tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ III (2023-2028) với chủ đề “Đoàn kết, chia sẻ và phát triển”.

Dự hội nghị có Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quốc Mạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp; cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các viện nghiên cứu, trung tâm khuyến nông, hợp tác xã trồng sắn (mì), doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu sắn trên cả nước.

Tham dự hội nghị còn có ông Hor Dareth-Tham tán Thương mại Campuchia tại Việt Nam và ông Oknha Chray Son-Chủ tịch Liên đoàn Sắn Campuchia.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam Nghiêm Minh Tiến nhấn mạnh: Đây là dịp để Hiệp hội đánh giá kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, nhìn nhận thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ sắn trong nước và quốc tế; đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương, hướng tới phát triển ngành sắn Việt Nam bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho biết: Năm 2024, cả nước có 517.700 ha sắn, sản lượng đạt 10,53 triệu tấn, trong đó riêng tỉnh Gia Lai có 86.621 ha, sản lượng đạt 1,82 triệu tấn, chiếm gần 16,8% diện tích và 17,3% sản lượng cả nước.

anh-pho-chu-tich.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đề nghị Hiệp hội Sắn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ kết nối, mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến hiện đại. Ảnh: A.N

Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 9 nhà máy chế biến tinh bột sắn với tổng công suất 1.800 tấn thành phẩm/ngày, cây sắn được trồng tại 113/135 xã, phường. Việc phát triển cây sắn đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định, hình thành nhiều mô hình kinh tế nông thôn hiệu quả, đóng góp tích cực vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Tuy nhiên, ngành sắn Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, sản xuất manh mún, thiếu cơ giới hóa, liên kết sản xuất chưa chặt chẽ và đặc biệt là ảnh hưởng của bệnh khảm lá virus hại sắn.

thu-hoach-san.jpg
Nông dân xã Vân Canh thu hoạch sắn niên vụ 2025. Ảnh: A.N

Để phát triển ngành sắn ổn định, hiệu quả và bền vững, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Hiệp hội Sắn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ kết nối, mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến hiện đại. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà máy chế biến, phát triển sản phẩm sau tinh bột như: cồn, tinh bột biến tính, phụ liệu công nghiệp, thức ăn chăn nuôi… gắn với bảo vệ môi trường và tận dụng phụ phẩm sau chế biến.

van-chuyen-mi.jpg
Người dân vận chuyển sắn từ ruộng về Nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm (xã Vân Canh) để bán. Ảnh: A.N

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ III, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất chế biến, tiêu thụ sắn, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị ngành sắn Việt Nam bền vững, hội nhập sâu rộng quốc tế.

