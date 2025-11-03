Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc công ty làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUÝ HIỀN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 2 đối tượng là giám đốc và phó giám đốc công ty về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Ngọc Thanh-Giám đốc Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai (phường Thống Nhất) và Nguyễn Hoàng Giang-Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nhật An Gia Lai (phường Diên Hồng).

co-quan-canh-sat-dieu-tra-thuc-hien-lenh-khoi-to-ong-nguyen-ngoc-thanh-5881.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Thanh (bìa phải). Ảnh: ĐVCC

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện 2 công ty trên có dấu hiệu sai phạm trong thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc, vận hành, phân bổ nguồn lực… về bảo vệ môi trường.

Theo điều tra ban đầu, 2 công ty này đã làm giả 10 bộ hồ sơ cấp giấy phép về môi trường.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-thuc-hien-lenh-khoi-to-doi-voi-ong-nguyen-hoang-giang-ao-vang-2169.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Hoàng Giang (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: ĐVCC

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét 2 công ty trên và thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

Pháp luật

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

Tin tức

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

null