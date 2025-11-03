Gia Lai: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc công ty làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

(GLO)- Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 2 đối tượng là giám đốc và phó giám đốc công ty về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Ngọc Thanh-Giám đốc Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai (phường Thống Nhất) và Nguyễn Hoàng Giang-Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nhật An Gia Lai (phường Diên Hồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Thanh (bìa phải). Ảnh: ĐVCC

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện 2 công ty trên có dấu hiệu sai phạm trong thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc, vận hành, phân bổ nguồn lực… về bảo vệ môi trường.

Theo điều tra ban đầu, 2 công ty này đã làm giả 10 bộ hồ sơ cấp giấy phép về môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Hoàng Giang (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: ĐVCC

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét 2 công ty trên và thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi của các đối tượng.