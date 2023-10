(GLO)- Tối 17-10, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khai mạc n gày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2023 tại làng Hòa Bình (xã Tú An). Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các xã, phường, một số cơ quan liên quan cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

(GLO)- Chiều 17-10, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai diễn ra chương trình “Thiếu nhi vẽ tranh AI” (trí tuệ nhân tạo) do Công ty TNHH Vietmode phối hợp với UBND tỉnh tổ chức.

10 nghệ sĩ trong dàn nhạc C ASEAN Consonant với các loại nhạc cụ truyền thống của các nước ASEAN sẽ cùng hòa tấu chung trong đêm nhạc mang tên 'Tình hữu nghị xuyên biên giới' do C ASEAN tổ chức, vào tối 15/10 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Hà Nội.