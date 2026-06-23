Gia Lai họp nghe báo cáo đề án du lịch sinh thái tại Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng

(GLO)- Sáng 23-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, lãnh đạo các xã liên quan.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề án du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quy hoạch 5 điểm tổ chức du lịch sinh thái với tổng diện tích hơn 1.086ha và 12 tuyến du lịch dài khoảng 201km.

Các sản phẩm dự kiến phát triển gồm: Du lịch sinh thái, trekking chinh phục đỉnh Kon Ka Kinh, khám phá thác nước, safari quan sát động vật, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng, giáo dục môi trường và nghiên cứu khoa học. Tổng vốn thực hiện đề án khoảng 539,3 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Du khách có cơ hội quan sát động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đối với Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, đề án quy hoạch 5 điểm du lịch sinh thái với tổng diện tích 500ha, cùng 8 tuyến du lịch dài khoảng 190km. Các sản phẩm nổi bật gồm tour bảo vệ rừng, quan sát động vật hoang dã, chinh phục thác K50, K40, chèo kayak, SUP trên sông Kôn, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa Bahnar và nghỉ dưỡng sinh thái. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 342,6 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Thác K50 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng là điểm du lịch sinh thái nổi bật, thu hút đông đảo du khách yêu thiên nhiên và khám phá. Ảnh: Dũng Nhân

Các đại biểu tập trung thảo luận về tính khả thi của đề án, cơ chế thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đánh giá việc xây dựng đề án đã bám sát định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên rừng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án theo hướng tích hợp với quy hoạch của tỉnh, tăng cường liên kết chuỗi sản phẩm du lịch rừng-biển; đồng thời làm rõ lộ trình đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và các giải pháp bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn hệ sinh thái, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư vùng đệm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (đứng) phát biểu ý kiến. Ảnh: Đoan Ngọc

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh phát triển du lịch sinh thái phải lấy mục tiêu bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học làm nền tảng; mọi hoạt động đầu tư, khai thác phải tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (đứng) chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đoan Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án; bổ sung cơ sở pháp lý, nâng cao tính khả thi của các hạng mục đầu tư, phương án huy động nguồn lực xã hội hóa và cơ chế quản lý sau khi đề án được phê duyệt. Đồng thời, cần lựa chọn các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với công tác cứu hộ cứu nạn cho du khách, bảo vệ tài nguyên rừng, văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.