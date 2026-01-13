Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai cho biết: Toàn tỉnh hiện có 451 đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền 73,8 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi. Nguyên nhân do các đơn vị này tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Cũng theo BHXH tỉnh Gia Lai, tính đến cuối năm 2025, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh phải tính lãi là 245,985 tỷ đồng, tỷ lệ chậm đóng phải tính lãi là 2,52% (chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao là 2,62%).

ba-nguyen-thi-thu-ha-nguoi-dung-pho-truong-phong-truyen-thong-bhxh-gia-lai-da-pho-bien-den-nguoi-dan-cac-noi-dung-lien-quan-den-chinh-sach-bhxh-bhyt-anh-nhu-nguyen.jpg
Đại diện BHXH Gia Lai phổ biến các chính sách, pháp luật liên quan cho người lao động. Ảnh: Như Nguyện

Các đơn vị chậm đóng với số tiền lớn như: Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt với số tiền 37,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf và Resort là 29,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần 504 là 14,3 tỷ đồng...

Việc chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Hiện BHXH Gia Lai đang tích cực triển khai các biện pháp truy thu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

