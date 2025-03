Gia Lai: Ghi nhận nhiều kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi Cà phê Doanh nhân

Cà phê Doanh nhân được tổ chức nhằm mục đích tạo không gian gặp gỡ, đối thoại cởi mở giữa lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tạo cơ hội để doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ những vấn đề đang gặp phải.

Các buổi Cà phê doanh nhân diễn ra sáng thứ 5 hàng tuần tại Nhà khách nội bộ UBND tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, tại buổi Cà phê Doanh nhân lần thứ nhất vào sáng 6-3-2025, ông Nguyễn Văn Thành-Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang (phường Trà Bá, TP. Pleiku) cho biết: “Việc thực hiện các quy định mới về phòng cháy chữa cháy dẫn đến chi phí quá cao gây khó khăn về tài chính cho các doanh nghiệp, nhất là trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động tại các cơ sở sản xuất. Vì vậy, tôi đề nghị cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy vừa đúng quy định, vừa phù hợp tình hình thực tế tại các nhà máy của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuận lợi hoạt động”.

Kiến nghị này xuất phát từ thực tế tại nhiều cơ sở sản xuất, mặc dù đã đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy bài bản với hệ thống báo cháy tự động, máy bơm nước chữa cháy hay bình chữa cháy chuyên dùng…, song vẫn phải đảm bảo thêm yêu cầu nữa là lắp đặt thêm hệ thống chữa cháy tự động. Trong khi đó, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, nếu lắp đặt thêm hệ thống này, chi phí đội lên cả tỷ đồng, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tương tự, ông Lưu Quốc Thạnh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quicornac (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) chia sẻ: “Khu công nghiệp Trà Đa hiện có nhiều doanh nghiệp hoạt động liên quan đến sản xuất thực phẩm. Những ngành này đòi hỏi các tiêu chuẩn rất cao về chất lượng sản phẩm cũng như bảo đảm vấn đề môi trường. Trong khi đó, khu công nghiệp lại nằm gần Nghĩa trang Trà Đa, và tại đây đang có dự án về lò hoả táng. Nếu dự án này triển khai, những doanh nghiệp như chúng tôi rất khó hoạt động, vì sẽ khó đảm bảo được vấn đề môi trường. Vì vậy, chúng tôi đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo dời dự án này sang địa điểm khác”.

Nhà máy chế biến chanh dây Quicornac tại khu công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Thời gian tới, Gia lai có hàng loạt dự án hạ tầng được triển khai, cần nguồn nguyên vật liệu xây dựng lớn nên để đảm bảo các nguồn vật liệu ổn định, ông Đào Trọng Tú-Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Trung Nguyên (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) kiến nghị: “Theo tôi, UBND tỉnh cần có ý kiến chỉ đạo với các địa phương, các sở, ngành tăng cường kiểm soát để tránh việc đầu cơ, nâng giá vật liệu xây dựng để đón đầu các dự án lớn của tỉnh. Đồng thời, tổ chức đấu giá các điểm quy hoạch mỏ để thu ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án, từ đó có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch”.

Và tin vui là mới đây, Gia Lai đã tổ chức đấu giá thành công 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng, gồm: mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa); mỏ đất san lấp tại xã Ia Pếch (huyện Ia Grai); mỏ đất san lấp xã Ia Dêr (huyện Ia Grai); mỏ đất san lấp tại xã Lơ Ku (huyện Kbang); mỏ đất san lấp tại xã Tơ Tung (huyện Kbang); mỏ đất san lấp tại xã Yang Nam (huyện Kông Chro); 2 mỏ đất san lấp tại xã Ia Ake (huyện Phú Thiện) và mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Ia Sol (huyện Phú Thiện).

Có nhiều doanh nghiệp đã có những kiến nghị liên quan quỹ đất. Như ý kiến của ông Nguyễn Thanh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn: “Công ty Tâm Nguyễn với đặc thù ngành nghề in ấn, may đồng phục, công việc phù hợp với nhiều đối tượng yếu thế, như người khuyết tật, hay người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện Công ty cũng đã có nhận một số lao động thuộc các đối tượng này, nhưng số lượng chưa nhiều. Tôi mong muốn có một quỹ đất phù hợp để phát triển một xưởng sản xuất đủ lớn để có điều kiện tạo việc làm cho nhiều lao động thuộc các đối tượng này. Tôi đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh xem xét tạo điều kiện về chính sách ưu đãi liên quan đến quỹ đất để chúng tôi có thể thực hiện được mong muốn này”.

Tại buổi Cà phê Doanh nhân lần thứ 2 vào sáng 13-3-2025, đại diện Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi cho biết: Công ty đang đề xuất dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê lên 25.000 tấn mía/ngày (dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 1.169 tỷ đồng). Công ty cũng đang lập dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy điện sinh khối An Khê lên 135 MW, tăng 40 MW so với hiện nay (dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 846 tỷ đồng); đồng thời lập dự án đầu tư Nhà máy điện sinh khối-Ethanol An Khê (dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 1.741 tỷ đồng). Vì vậy, Công ty kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty thực hiện các thủ tục đầu tư được kịp thời; đáp ứng nhu cầu thu hoạch mía theo mùa vụ của bà con nông dân trồng mía trên địa bàn.

Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến tình hình thu hút đầu tư vào vị trí khách sạn Sê San (cũ) trên đường Hùng Vương (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Trong 3 buổi Cà phê Doanh nhân vừa qua, nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm đến tình hình thu hút đầu tư vào địa điểm khách sạn Sê San (cũ), tình hình thu hút đầu tư vào lĩnh vực Logistics, hoạt động doanh nghiệp công nghệ số…

Liên quan đến các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cho biết: Những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, UBND tỉnh sẽ ghi nhận và chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiên cứu đề ra hướng xử lý trong thời gian tới. Từ trước tới nay, để có những buổi gặp gỡ giữa chính quyền địa phương với các doanh nghiệp, nhà đầu tư không dễ. Vì vậy, tôi mong qua các buổi Cà phê Doanh nhân được tổ chức mỗi sáng thứ Năm hàng tuần, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tiếp tục được lắng nghe các kiến nghị, đề xuất cũng như hiến kế từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các buổi gặp mặt đều có lãnh đạo và công chức các sở, ngành, các phòng chuyên môn để phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi tiếp xúc, đối thoại theo lĩnh vực phụ trách khi có yêu cầu. Qua đó, theo dõi, hỗ trợ xử lý kịp thời những vấn đề người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư cần theo từng lĩnh vực phụ trách.