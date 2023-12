Gia Lai: Đẩy mạnh truyền thông Ngày Quốc tế phòng-chống dịch bệnh 27-12

Ngày 27-12 là Ngày Quốc tế phòng- chống dịch bệnh đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đồng thuận, thông qua trong Nghị quyết số A/RES/75/27 ngày 7-12-2020. Kể từ đó, ngày này càng trở nên quan trọng, ghi nhận sự cần thiết phải chuẩn bị toàn cầu cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng-chống dịch bệnh, tỉnh Gia Lai tăng cường các hoạt động truyền thông; trong đó tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu về phòng-chống dịch bệnh trên các tuyến đường, các cơ sở y tế, tổ chức xe loa lưu động góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Tại Gia Lai, trong năm 2023, các dịch bệnh truyền nhiễm có chiều hướng giảm; trong đó, từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 5.800 ca mắc sốt xuất huyết (có 3 ca tử vong), số ca mắc sốt xuất huyết giảm 49% so với cùng kỳ; số mắc sốt rét giảm đáng kể với 13 ca mắc ghi nhận từ đầu năm đến nay. Trong năm 2023, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 610 ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, số ca tử vong do bệnh dại lại tăng cao với 14 ca tử vong, tăng 9 ca so với năm 2022.