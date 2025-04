Gặp mặt những người trực tiếp tham gia giải phóng tỉnh Gia Lai và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến những đại biểu từng trực tiếp tham gia giải phóng tỉnh Gia Lai và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Ảnh: Đ.T

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh; 26/34 đại biểu là những người trực tiếp tham gia giải phóng tỉnh Gia Lai và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975-cha mẹ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Trong không khí thân tình, ấm áp, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc. Với vị trí chiến lược đặc biệt tại Bắc Tây Nguyên, Gia Lai đã từng là chiến trường ác liệt, nơi đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn tập trung lực lượng nhằm ngăn chặn tuyến hành lang chiến lược Trường Sơn. Nhưng chúng đã thất bại trước ý chí sắt đá và tinh thần quật cường của quân và dân Gia Lai. Từ Chiến thắng Plei Me, Cheo Reo, Phú Bổn, cho đến ngày toàn tỉnh Gia Lai được giải phóng vào 17-3-1975 thể hiện tinh thần sắt đá, ý chí đấu tranh quật cường của quân và dân Gia Lai.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.T

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa xuân đại thắng năm 1975 vẫn vang vọng trong trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Đó không chỉ là một dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về những hy sinh, mất mát to lớn của các thế hệ cha anh-những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Biết bao lớp lớp cha ông đã để lại máu xương nơi chiến trường khốc liệt; biết bao cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân để giành lại độc lập tự do cho dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc công lao của những thế hệ đi trước đối với sự nghiệp giải phóng tỉnh nhà và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn khẳng định, buổi gặp mặt chính là “nhịp cầu” nối liền giữa quá khứ và hiện tại, giữa những con người đã làm nên lịch sử và thế hệ trẻ đang tiếp bước cha ông dựng xây quê hương.

Đồng chí Hà Sơn Nhin chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.T

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn mong muốn và tin tưởng rằng, với tinh thần, trách nhiệm của người lính trên chiến trường năm xưa, những đồng chí từng trực tiếp tham gia giải phóng tỉnh Gia Lai và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 sẽ tiếp tục tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động của địa phương và là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo. Đồng thời tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho tỉnh nói chung và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nói riêng.

Về phía cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị tiếp nối truyền thống, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ mới, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Đ.T

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các đại biểu.