Dự báo từ đêm 30-8, phía Bắc xảy ra một đợt mưa lớn

Chiều 29-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo đợt mưa này tập trung tại khu vực đồng bằng Bắc bộ, Lạng Sơn và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, có nơi mưa trên 130-180 mm.

Cơn dông xuất hiện ở Hà Nội chiều nay, 29-8. Ảnh: Phúc Hậu

Cụ thể, từ đêm 30-8 đến ngày 31-8, khu vực đồng bằng Bắc bộ và tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 130 mm.

Từ ngày 31-8 đến ngày 1-9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo có nơi mưa với cường độ trên 100 mm trong 3 giờ.

Các ổ dông gây mưa tại TPHCM và Nam bộ chiều 29-8. Ảnh chụp lại màn hình radar thời tiết

Tại Nam bộ, chiều 29-8, nhiều nơi đã có mưa đến mưa to, diện rộng. Theo dữ liệu đo mưa tự động Vrian tính đến 15 giờ, tại Cà Mau ghi nhận lượng mưa 168,4 mm, An Giang 86,8 mm, Cần Thơ 73,4 mm, Đồng Nai 60,4 mm và Lâm Đồng 57,2 mm. Tại trạm Nhà Bè (TPHCM), lượng mưa là 26,8 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo chiều tối và đêm 29-8, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Các ổ dông xuất hiện ở Hà Nội và Bắc bộ chiều 29-8. Ảnh chụp màn hình radar

Ở phía Bắc, mặc dù từ đêm 30-8 mới vào đợt mưa lớn, nhưng chiều và đêm nay, nhiều nơi vẫn có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Theo Phúc Văn (SGGPO)