Đồng chí Hồ Minh Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn

HỒ HẬU
(GLO)- Sáng 23-8, Đảng bộ xã Kim Sơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại Đại hội, đồng chí Hồ Minh Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; cùng 110 đại biểu chính thức đại diện cho 453 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

b714f8e1-0c73-4eb7-8940-021ba2d15e14.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: H.H

Xã Kim Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Ân nghĩa và Bók Tới. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 xã đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế bình quân đến năm 2025 ước đạt 5,51%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách đạt và vượt; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 51,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,4%.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng-an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; bộ máy được sắp xếp tinh gọn, vận hành thông suốt, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được nâng lên.

84e14121-5fdb-41b3-b41a-add2a2cb8a64.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: H.H

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Kim Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm là 7,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,72%.

Đảng bộ xã cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 5 khâu đột phá, cùng nhiều giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị Đảng bộ xã Kim Sơn cần tận dụng lợi thế từ 2 vùng đất giàu tiềm năng về nông-lâm nghiệp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các loại cây trồng có giá trị cao, chăn nuôi quy mô lớn để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Cùng với đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, đặc biệt là cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sản xuất tập trung; nhân rộng các mô hình hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, nông nghiệp sinh thái gắn với tiềm năng du lịch cộng đồng, văn hóa-lịch sử.

Đặc biệt, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí (khuyết 3 đồng chí); đồng chí Hồ Minh Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

