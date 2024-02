(GLO)- Thập niên 80 của thế kỷ trước, do đặc thù công việc, tôi thường xuyên có những chuyến về các buôn làng ở bên kia Bến Mộng, lúc đó thuộc xã Ia Tul, huyện Ayun Pa. Một lần, tôi nghe lời “dụ” ngọt tai của cô amí Thúy: “Ngày mốt, bên làng chồng cô có cái lễ cúng, Vân đi không?”.

(GLO)- Tịnh xá Ngọc Giác (tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê) nằm ở thế “tọa sơn hướng thủy” lưng dựa vào núi Hòn Cọp trong quần thể ngọn Đại Sơn (Hòn Lớn), mặt hướng về đập Tà Diêm 4 mùa xanh trong. Nơi đây như chốn thiền yên tĩnh giữa miền an nhiên của những ngọn núi biếc, rời xa trần tục.