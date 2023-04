Tin liên quan “Hoa mặt trời” vàng rực Đồn Biên phòng Ia Pnôn

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan dẫn chúng tôi lên chốt kiểm soát K3 để thăm khu tăng gia sản xuất của đơn vị. Trung tá Hùng cho biết: “Sau giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau tăng gia sản xuất nhằm cải thiện bữa ăn. Chúng tôi lựa chọn các loại giống phù hợp với khí hậu, thời tiết vùng biên giới, trồng xen canh gối vụ để tăng năng suất, tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ sâu, chất kích thích. Nhờ vậy, vườn rau của đơn vị luôn đảm bảo an toàn thực phẩm, năng suất, sản lượng vượt chỉ tiêu được giao”.

Khu tăng gia sản xuất ở chốt K3 có diện tích gần 4 ha được chia thành nhiều khu vực, nơi trồng cây ăn quả, trồng rau, nơi nuôi cá, chăn dê và nuôi gà. Để các loại rau và cây ăn quả phát triển được trên vùng đất cằn cỗi này, đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ cải tạo đất, đào hồ, làm hệ thống tưới nước. Nhờ đó, các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Ia Nan còn tổ chức tăng gia sản xuất tại khu vực doanh trại đóng quân.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Lê Hồng Tuấn-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan-cho hay: Đảng ủy, Chỉ huy Đồn đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, tập trung đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo mô hình “5 vườn, 3 giàn” để nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, trong công tác quản lý, Đồn luôn duy trì thực hiện nghiêm “5 quản lý, 5 chế độ” và hoạt động kinh tế công khai đúng quy định. Thực đơn ăn hàng tuần do Chỉ huy Đồn phê duyệt bảo đảm đa dạng, phù hợp với từng mùa trong năm.

“Đặc biệt, chúng tôi chỉ đạo lực lượng đoàn viên, thanh niên xây dựng mô hình “Vườn rau thanh niên”; tổ chức gieo trồng rau đa dạng theo mùa vụ, có đầy đủ rau cao cấp, rau trái vụ, củ quả dự trữ. Để chủ động nguồn rau giống, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã học tập, tự ươm được các loại giống rau, đảm bảo nhu cầu trồng trọt quanh năm của đơn vị và tặng người dân địa phương”-Trung tá Tuấn tự hào cho biết.

Nhờ làm tốt công tác tăng gia sản xuất, hàng năm, đơn vị thu hoạch được hơn 6 tấn rau xanh và hơn 800 kg thịt các loại. Ngoài ra, đơn vị còn chăm sóc, thu hoạch 8 ha cao su. Hiện nay, đơn vị thường xuyên duy trì đàn bò 15 con, đàn dê 12 con, đàn gia cầm gần 300 con và 3 ao cá. Thu nhập từ tăng gia sản xuất đạt trên 150 năm triệu đồng/năm đưa vào nguồn quỹ phúc lợi của đơn vị.

Sau những giờ huấn luyện trên thao trường, nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chân đến khu vực tăng gia sản xuất để trồng trọt và chăn nuôi. Thiếu tá Nguyễn Đăng Duẩn-nhân viên vận động quần chúng-bộc bạch: “Ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn tích cực tăng gia sản xuất. Việc làm này không chỉ rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ mà còn bảo đảm được nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho bộ đội. Còn gì vui hơn khi trong bữa ăn hàng ngày là những sản phẩm do mình chăm sóc, được đảm bảo an toàn, ngon miệng”.

Làm tốt công tác tăng gia sản xuất nên lượng rau xanh, củ quả không chỉ đủ dùng trong đơn vị mà còn sẻ chia cho người dân trên địa bàn. Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ rau xanh cho các em học sinh bán trú Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan).

Trung tá Hùng cho biết thêm: Tùy theo nhu cầu bếp ăn của trường, vào các ngày thứ hai và thứ ba, đơn vị đã hỗ trợ rau xanh, các loại quả cho học sinh bán trú của trường. Việc làm này không chỉ cung cấp rau xanh an toàn mà còn sẻ chia một phần khó khăn cùng nhà trường để các em có bữa ăn ngon hơn, từ đó vững bước tới trường.

Năm 2023, Đồn Biên phòng Ia Nan được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn làm điểm để xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trong đó, công tác tăng gia sản xuất là một trong những chỉ tiêu quan trọng. Vì vậy, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” gắn với phong trào “Thi đua quyết thắng” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm đạt các chỉ tiêu đề ra.