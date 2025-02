Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí Gia Lai đồng hành xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các sở, ban, ngành; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng 200 đại biểu đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Trân trọng những đóng góp tích cực

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhận định: Năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song cả hệ thống chính trị tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Theo đó, 16/21 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt nghị quyết đề ra. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và người dân. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030) đảm bảo tiến độ và đúng quy định; chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo yêu cầu, tiến độ đề ra và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

“Đạt được những kết quả nêu trên có sự đóng góp tích cực, sự đồng hành, chia sẻ cùng hệ thống chính trị của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh”-Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương nỗ lực cống hiến trí tuệ và tâm huyết, lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ảnh: Đức Thụy

Hiện nay, đội ngũ trí thức của tỉnh có trên 130.000 người có trình độ từ cao đẳng trở lên và đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, giải quyết các yêu cầu cụ thể, thiết thực trong cuộc sống.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có 207 hội viên đang sinh hoạt tại 7 chi hội chuyên ngành; đội ngũ nghệ nhân của tỉnh được quan tâm, trong đó có 32 nghệ nhân ưu tú. Năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ đã nỗ lực cống hiến, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đạt nhiều giải thưởng lớn cấp khu vực và toàn quốc, góp phần tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với hoạt động báo chí, ngoài 3 cơ quan báo chí địa phương, trên địa bàn tỉnh còn có 35 cơ quan báo chí có văn phòng đại diện và phóng viên thường trú đăng ký hoạt động với tổng số 72 phóng viên. Hội Nhà báo tỉnh có 307 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội và 3 câu lạc bộ trực thuộc.

Trong năm qua, đội ngũ người làm báo đã bám sát diễn biến của đời sống xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế-xã hội, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhiều vấn đề, sự kiện và băn khoăn, bức xúc của người dân được các cơ quan báo chí kịp thời phát hiện và phản ánh, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn gợi ý thảo luận tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Nhiều năm liền Báo Gia Lai có tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Vừa qua, Báo Gia Lai là một trong rất ít cơ quan báo chí được tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp vào thành công của Giải Búa liềm vàng. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đặc biệt đánh giá cao một số thành tích tiêu biểu mà Báo Gia Lai đạt được trong năm 2024 như: Giải khuyến khích Giải Búa liềm vàng lần thứ 9, giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII, giải khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng)...

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ

Tại buổi gặp mặt, đại diện trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thời gian tới tiếp tục đồng hành, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Xung quanh công tác tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đề xuất các nhóm giải pháp về thể chế, chính sách, điều kiện làm việc và kết nối, động viên, tôn vinh trí thức.

Trong đó, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh nêu bật chính sách giữ chân và tuyển chọn được người có năng lực trên các lĩnh vực; gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với trí thức (có thể theo ngành, lĩnh vực, chủ đề) nhằm tạo kết nối giữa trí thức với Đảng và chính quyền.

Bên cạnh đó, tổ chức hội thảo online, offline kết nối với các trí thức gốc Gia Lai đang sinh sống tại các tỉnh, thành, quốc gia khác để huy động góp phần phát triển địa phương; kịp thời động viên, tôn vinh người có trình độ cao, các tân tiến sĩ, sinh viên, học sinh đạt giải cao hàng năm...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề xuất các nhóm giải pháp tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức. Ảnh: Đ.T



Kỳ vọng vào sự phát triển của văn học nghệ thuật tỉnh nhà trong thời gian tới, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đề xuất tỉnh chăm lo cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ văn nghệ sĩ có điều kiện sáng tạo, cống hiến nhiều nhất; đổi mới chính sách đãi ngộ, tôn vinh tài năng đối với văn nghệ sĩ.

Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng cho rằng thời gian tới cần chú trọng đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật về với người dân, thiếu nhi, học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Gia Lai, đầu tư xứng đáng cho thể loại văn xuôi viết về đề tài cách mạng và dân tộc thiểu số nhằm quảng bá đất và người Gia Lai.

Tại buổi gặp mặt, nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-thông tin: Năm 2025 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, là năm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thay mặt đội ngũ những người làm báo, nhà báo Huỳnh Kiên đề xuất lãnh đạo tỉnh có chính sách khen thưởng, tôn vinh, động viên kịp thời đối với các tác phẩm báo chí đạt các giải thưởng lớn như: Giải Búa liềm vàng, Giải Báo chí quốc gia, Giải Diên Hồng, Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải Báo chí về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc...

Các sở, ngành, địa phương cần có cơ chế khen thưởng, tôn vinh đối với các tác phẩm báo chí viết về ngành, địa phương mình đạt giải ở các cuộc thi do bộ, ngành và tỉnh tổ chức.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cũng mong muốn UBND tỉnh tiếp tục dành nguồn kinh phí đặt hàng cho Hội Nhà báo hàng tháng, hàng quý tổ chức các chuyến sáng tạo tác phẩm báo chí tập trung cho các phóng viên thường trú; thống nhất cơ chế đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí, các phóng viên thường trú sáng tạo tác phẩm báo chí theo chuyên đề của các sở, ngành, địa phương, tránh tình trạng có kinh phí nhưng vướng cơ chế không giải ngân được như một số đơn vị gặp phải thời gian qua.

Nhà báo Huỳnh Kiên đề xuất lãnh đạo tỉnh có chính sách khen thưởng, tôn vinh, động viên kịp thời đối với các tác phẩm báo chí đạt các giải thưởng lớn. Ảnh: Đ.T

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: “Với tâm huyết, trách nhiệm, tôi tin tưởng rằng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung tay, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực, phấn đấu xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển, góp phần tích cực cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh.

Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng trí thức tăng cường đề xuất với cơ quan chức năng của tỉnh về các giải pháp khoa học, tư vấn, phản biện, nghiên cứu các đề tài khoa học. Đây càng là nhiệm vụ quan trọng khi thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. “Hãy bằng vốn sống, vốn văn hóa, tri thức và tài năng cùng với khát vọng, tình yêu quê hương, đất nước, yêu mảnh đất Gia Lai này để tích cực sáng tạo nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, các giá trị tốt đẹp; quảng bá, giới thiệu rộng rãi hơn nữa về nét đặc sắc trong văn hóa, vùng đất, con người Gia Lai và tiềm năng, cơ hội, khát vọng phát triển của tỉnh đến với bạn bè trong nước, quốc tế”-Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Riêng với các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị tích cực tuyên truyền, phản ánh những thành tựu của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện, các ngày lễ quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2025; tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Mặt khác, đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa hiện nay.