Tin liên quan Lên mạng tìm con mất tích, người phụ nữ bị kẻ lừa đảo đòi 6.000 USD tiền chuộc

Ngày 7.4, trao đổi với Thanh Niên, nguồn tin cho hay Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trích xuất camera an ninh, điều tra vụ 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cũng theo nguồn tin, công tác điều tra, tìm kiếm tung tích 2 bé gái đang diễn ra khẩn trương. Trước đó, Công an P.Bến Nghé tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.C (27 tuổi, ngụ Q.7) về việc bị lạc mất 2 con gái là N.K.T.M (7 tuổi) và L.H.T.L (3 tuổi) quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.



Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 3.4, chị C. cùng 4 con đứng bán kẹo trên đường Đồng Khởi (P.Bến Nghé). Lát sau chị C. đi gặp một người quen, cách nơi các bé đứng khoảng 100 m.

Hai bé gái M. và L. tách ra cùng nhau đi bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi.

Khoảng 30 phút sau, chị C. chờ đợi nhưng không thấy 2 con gái M. và L. quay lại. Chị C. chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không gặp các bé.

Một số người cho chị C. hay họ thấy bé M. dắt bé L. đi vệ sinh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng chị C. đến tìm cũng không thấy tung tích 2 con. Thời điểm này, bé M. mặc đồ màu đen, bé L. mặc đồ đỏ chấm bi. Ngay sau đó, chị C. đến Công an P.Bến Nghé để trình báo vụ việc.

Hiện Công an P.Bến Nghé cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương điều tra vụ 2 bé gái mất tích.