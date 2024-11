Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

Thượng tá Ksor H’Bờ Khắp-Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập cấp tỉnh chủ trì buổi diễn tập. Dự buổi diễn tập còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và địa phương.

Các lực lượng diễn tập chữa cháy tại Nhà máy công nghệ cao sản xuất, chế biến cà phê, hồ tiêu của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: T.D

Tham gia diễn tập thực binh CC và CNCH có 284 người cùng 57 phương tiện và 6 máy bơm chữa cháy chuyên dụng. Tình huống giả định diễn tập là lúc 9 giờ ngày 22-11-2024, do sự cố kỹ thuật của hệ thống điện làm xuất hiện nguồn nhiệt gây cháy và lây lan sang khu vực kho thành phẩm của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.

Diễn tập cứu người bị nạn do cháy nổ xảy ra tại Nhà máy công nghệ cao sản xuất, chế biến cà phê, hồ tiêu của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: T.D

Thời điểm xảy ra cháy, hệ thống báo cháy tự động đang trong quá trình bảo trì nên đám cháy không được phát hiện kịp thời và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực kho. Ngọn lửa bốc cao, tỏa ra nhiều khói, khí độc, đám cháy âm ỉ bên trong các kiện hàng hóa gây khó khăn trong việc tiếp cận tổ chức chữa cháy cho lực lượng chữa cháy tại chỗ của Công ty. Tiếp nhận tin báo, các lực lượng chữa cháy cấp tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn triển khai hoạt động chữa cháy, cứu người bị nạn và khống chế đám cháy.

Thượng tá Ksor H’Bờ Khắp phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: T.D

Phát biểu kết thúc diễn tập, Thượng tá Ksor H’Bờ Khắp biểu dương công tác hiệp đồng của các lực lượng trong lúc diễn tập, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và tài sản của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập cấp tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và người dân đề cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa các vụ cháy nổ. “Hiện nay, trong toàn quốc, cháy nổ đang ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ thiệt hại. Riêng Gia Lai, trong năm 2024, xảy ra 16 vụ cháy gây thiệt hại về tài sản hơn 3,6 tỷ đồng. Thực tế từ các vụ cháy, nổ thời gian gần đây cho thấy, nguy cơ cháy, nổ đối với công trình cao tầng, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp và đặc biệt là tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh luôn tiềm ẩn, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ chủ yếu xuất phát từ việc người dân chủ quan trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiếu kỹ năng thoát nạn, sử dụng các thiết bị điện, sản xuất, kinh doanh hàng dễ cháy nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC; lực lượng CC và CNCH tại chỗ lúng túng, thao tác chậm hoặc không biết sử dụng các thiết bị CC và CNCH... Do đó, các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện CC và CNCH theo phương châm “4 tại chỗ”. Do vậy, định kỳ hàng năm cần phải được tổ chức diễn tập phương án CC và CNCH hộ theo quy định nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn, kỹ năng thực hiện các phương án chữa cháy của lực lượng chữa cháy các cấp”-Thượng tá Ksor H’Bờ Khắp nhấn mạnh.