Di dời thành công đàn khỉ vàng quý hiếm từ đảo Hòn Trà về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Sáng 28-9, tại nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới phòng- chống bệnh dại năm 2023 với chủ đề Một sức khỏe “All for One, One Health for all”. Tham dự lễ mít tinh có đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế và lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục Thú y trực thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.