Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo đó, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi các dự án luật, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, nhất là những nội dung mới, có tính phức tạp và liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

ĐB Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia góp ý vào các dự án luật về tư pháp hình sự. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Góp ý đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ các tiêu chí, điều kiện áp dụng đối với một số quy định mới, nhất là những trường hợp liên quan đến loại trừ, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua đó, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình xem xét, đánh giá và giải quyết vụ việc, hạn chế cách hiểu, cách áp dụng khác nhau.

Đối với công tác phòng, chống ma túy và chính sách hình sự đối với tội phạm ma túy, các đại biểu đề nghị tiếp tục đánh giá toàn diện, bảo đảm tính nghiêm minh, sức răn đe của pháp luật nhưng đồng thời có sự phân hóa phù hợp giữa các nhóm đối tượng, tính chất và mức độ hành vi.

ĐB Siu Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia góp ý tại tổ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Một số ý kiến cũng lưu ý việc hoàn thiện các quy định liên quan đến trách nhiệm của pháp nhân thương mại, bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm với việc hạn chế tác động bất lợi đến người lao động và các quyền, lợi ích hợp pháp liên quan.

Đối với chủ trương tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ việc mở rộng trách nhiệm hình sự, hoàn thiện các quy định về hình phạt và thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu nhân đạo, tiến bộ của pháp luật, vừa giữ vững hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, các ý kiến tập trung vào yêu cầu bảo đảm chặt chẽ về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nhất là đối với những quy định có thể tác động đến quyền con người, quyền tài sản. Các vấn đề quan trọng cần được quy định rõ trong luật, hạn chế việc giao quá nhiều nội dung cho cơ quan cấp dưới hướng dẫn.

ĐB Đinh Ngọc Quý tham gia thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Đối với tổ chức cơ quan điều tra hình sự, các đại biểu đánh giá dự thảo đã cơ bản thể hiện rõ định hướng chính sách, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát về thẩm quyền, tổ chức bộ máy và cơ chế quy định chi tiết, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân…

Trên cơ sở đó, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận, tiếp tục hoàn thiện các dự án luật theo hướng chặt chẽ, đồng bộ, khả thi, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.