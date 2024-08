Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra, củng cố về hành vi "giết người" của tài xế vụ va chạm giao thông xảy ra trên Quốc lộ 51.

(GLO)- Sáng 28-8, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) phối hợp với UBND xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức ký cam kết và tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Châu Long, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.

Sáng 26-8, ông Đặng Lương Minh Điệp-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với Công an huyện xác minh làm rõ thông tin một bé gái 13 tuổi mang thai nghi do bị cha dượng xâm hại.

Ngày 25/8, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận đã được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an phường giải cứu người mắc kẹt trong thang máy.