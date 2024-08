Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, 218 mô hình, câu lạc bộ do Hội LHPN huyện Đak Pơ thành lập đã thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, góp phần vào việc phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tiêu biểu như: Mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu”, câu lạc bộ “Dệt thổ cẩm-Dân vũ thể thao”; mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa” ; mô hình “Phụ nữ vận động toàn dân an toàn về phòng cháy chữa cháy”; mô hình "Phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế"; mô hình "Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng"; mô hình nuôi heo đất;...

Các cấp Hội phụ nữ đã chủ động, sáng tạo dựa vào điều kiện của địa phương mình để xây dựng những mô hình hay, chú trọng thành lập các câu lạc bộ theo nhu cầu, sở thích của hội viên ở từng cơ sở, từng đối tượng; đặc biệt là tập trung vào những đối tượng khó thu hút, vùng dân tộc thiểu số,... Đồng thời, linh hoạt vận động các nguồn lực nhằm hỗ trợ các mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, bền vững.

Qua các mô hình, câu lạc bộ đã có nhiều điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực được ghi nhận, biểu dương và nhân rộng; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp được thành lập, thu hút đông đảo hội viên tham gia.