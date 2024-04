Đak Pơ khen thưởng 26 tập thể, cá nhân trong công tác tuyển quân năm 2024

Tin liên quan Phương án tuyển sinh 4 trường khối ngành quân đội

Theo báo cáo, năm 2024, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở huyện Đak Pơ đã được triển khai đúng quy định, quy trình. Các công tác như khám sức khỏe, đăng ký, quản lý độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tổ chức xét duyệt… được thực hiện đảm bảo công bằng, dân chủ; bám sát, thâm nhập, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để chốt quân số đảm bảo chất lượng cao… Công tác giao nhận quân của huyện được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, an toàn. Đặc biệt, năm nay, huyện đã tổ chức “Hội trại tòng quân”, tạo khí thế sôi nổi, tươi trẻ mang ý nghĩa giáo dục, động viên các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, huyện Đak Pơ được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 78 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân, giao cho 3 đơn vị gồm: Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) và Công an tỉnh. Trong đó, 60 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 18 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, đạt 100% kế hoạch được giao. Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay có 35 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, 8 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học.

Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2025, huyện Đak Pơ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; các chỉ thị, kế hoạch, của các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; xây dựng triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2025 đảm bảo chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các bước đảm bảo công khai, dân chủ.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ đã khen thưởng 9 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.