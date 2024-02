Cựu trưởng Phòng GD-ĐT cấu kết cùng doanh nghiệp 'thông thầu'

(NLĐO)- Lợi dụng việc được UBND thị xã Quảng Yên giao nhiệm vụ thực hiện các quy trình đấu thầu, mua sắm 5 gói thầu hàng hóa trang thiết bị phòng học với tổng giá trị hơn 21 tỉ đồng, Hiền đã can thiệp, chỉ đạo kế toán tạo điều kiện “thông thầu” cho 2 doanh nghiệp

Ngày 31-1, TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét vụ án sơ thẩm đối với Hoàng Thu Hiền (SN 1972, cựu trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã (TX) Quảng Yên) cùng 5 bị cáo gồm Hoàng Thị Hưng (SN 1970, kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Quảng Yên ); Nguyễn Huy Xuyên, (SN 1957, Giám đốc Công ty CP thương mại Phú Xuyên); Hoàng Thị Huế (SN 1986, nhân viên kế toán Công ty CP thương mại Phú Xuyên); Lê Bá Anh (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH công nghệ văn phòng Thông Minh) và Tô Thị Sa (SN 1984, nhân viên Công ty TNHH công nghệ văn phòng Thông Minh) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định khoản 3 Điều 222 của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2017 đến năm 2020, tại Phòng GD-ĐT TX Quảng Yên, vì mục đích vụ lợi và lợi dụng việc được UBND TX Quảng Yên (chủ đầu tư) giao nhiệm vụ thực hiện các quy trình đấu thầu, mua sắm 5 gói thầu hàng hóa trang thiết bị phòng học cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, với tổng giá trị hơn 21 tỉ đồng, Hoàng Thu Hiền đã can thiệp, chỉ đạo Hoàng Thị Hưng tạo điều kiện cho Công ty Thông Minh trúng thầu cung cấp một số hàng hóa là bàn ghế do Công ty Phú Xuyên sản xuất.

Quá trình thực hiện, Hoàng Thị Hưng đã thỏa thuận để Công ty Thông Minh chuẩn bị hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa là bàn ghế chất liệu nhựa composite với tiêu chí kỹ thuật do Công ty Phú Xuyên xác định, nhằm mục đích để loại bỏ các bên dự thầu khác, tạo điều kiện để Công ty Thông Minh trúng thầu. Lê Bá Anh, Tô Thị Sa, Nguyễn Huy Xuyên và Hoàng Thị Huế đã thỏa thuận, thống nhất với Hoàng Thị Hưng nâng giá trị cung ứng hàng hóa, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước hơn 3,8 tỉ đồng.

Trong đó, Hoàng Thu Hiền có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, để cho bị can Hoàng Thị Hưng thông đồng với Lê Bá Anh, Tô Thị Sa, Nguyễn Huy Xuyên và Hoàng Thị Huế thực hiện 5 gói thầu mua sắm hàng hóa là vi phạm Khoản 2, Điều 89 Luật Đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 3,8 tỉ đồng đồng. Hiền và Hưng đã sử dụng không hợp pháp số tiền trên 4,7 tỉ đồng chi tiêu hết cho hoạt động của Phòng GD-ĐT và một số phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Toàn bộ số tiền này, Hiền, Hưng, Lê Bá Anh và Tô Thị Sa đã khắc phục trước khi khởi tố.

Ngoài ra, Hoàng Thị Hưng, Lê Bá Anh, Nguyễn Huy Xuyên và Hoàng Thị Huế đã thỏa thuận, thống nhất cung cấp thông tin để Công ty Thông Minh chuẩn bị 5 hồ sơ dự thầu với đủ các tiêu chí về chủng loại, kích thước, thông số kỹ thuật, đơn giá... để Công ty Thông Minh trúng thầu và Công ty Phú Xuyên là đơn vị cung cấp hàng hóa, vi phạm điểm b, Khoản 3 Điều 89 Luật đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 3,8 tỉ đồng.

Mặc dù biết rõ Lê Bá Anh đã thỏa thuận, thống nhất với Hoàng Thị Hưng và Nguyễn Huy Xuyên về việc cung cấp thông tin để Công ty Thông Minh chuẩn bị hồ sơ dự thầu và Công ty Phú Xuyên là đơn vị cung cấp hàng hóa, nhưng Tô Thị Sa vẫn thực hiện giúp sức cho 2 đơn vị này hoàn thành thủ tục đấu thầu 4 gói thầu mua sắm hàng hóa như: Gửi thông tin hàng hóa, soạn thảo các hợp đồng kinh tế, giúp Hưng soạn thảo tờ trình..., vi phạm điểm b, Khoản 3 Điều 89 Luật Đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Kết thúc phiên toà, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Hoàng Thu Hiền 36 tháng tù giam; Hoàng Thị Hưng 30 tháng tù giam; Nguyễn Huy Xuyên và Lê Bá Anh cùng nhận hình phạt 24 tháng tù giam; Hoàng Thị Huế 18 tháng và Tô Thị Sa cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định khoản 3 Điều 222 của Bộ luật Hình sự.