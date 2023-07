Cứu được nhiều hàng hóa trong vụ 2 xe container tông nhau bốc cháy

Tin liên quan Bình Dương: Hai xe container đấu đầu, bốc cháy ngùn ngụt

Đến 11h trưa ngày 10.7, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ 2 xe container tông nhau bốc cháy trên đường ĐT 743, đoạn giáp ranh thành phố Thuận An và Dĩ An của Bình Dương lúc gần 4h sáng cùng ngày.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, vào lúc 3h54, Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo vụ cháy 2 xe container sau va chạm giao thông. Khi xảy ra hỏa hoạn, 2 phương tiện đều đang vận chuyển container có chứa hàng hóa bên trong.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Dĩ An đã điều động 2 xe chữa cháy và 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, Công an thành phố Thuận An cũng điều động 1 xe và 6 chiến sĩ đến dập lửa. Đến 4h10 phút cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, tài sản cứu được khoảng 1 tỉ đồng là 2 sơ mi rơ móc và 2 thùng container có chứa hàng linh kiện điện tử và cao su thành phẩm.

Ghi nhận tại hiện trường, 1 thùng container đã bị văng hẳn xuống đường. Hai đầu kéo bị thiêu rụi.

Vụ xe container tông nhau bốc cháy gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tiết phân luồng giao thông qua đây.