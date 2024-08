Cựu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị kiến nghị xử lý vụ Công ty AIC thông thầu

Ngoài 13 bị can đã bị đề nghị truy tố vì "giúp" hai doanh nghiệp thông thầu gây thiệt hại ngân sách, Cơ quan điều tra cũng kiến nghị xử lý về mặt Đảng, Chính quyền với nhiều cựu lãnh đạo cấp cao của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Kiến nghị xử lý với cựu Chủ tịch HĐND tỉnh

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh); Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh); Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) cùng 10 bị can khác về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết luận cáo buộc, nhóm Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm Công ty Sông Hồng đã hối lộ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để được tham gia đấu thầu, trúng 6 gói thầu trang thiết bị y tế sai quy định, gây thiệt hại 48 tỷ đồng ngân sách.

Cụ thể, lãnh đạo hai doanh nghiệp đã hối lộ ông Nguyễn Nhân Chiến 14 tỷ đồng; ông Nguyễn Tử Quỳnh 10,1 tỷ đồng; hối lộ nhóm lãnh đạo thuộc Sở ban ngành của Bắc Ninh mỗi người từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, ngoài 13 bị can bị đề nghị truy tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn thu thập tài liệu, ghi lời khai của ông Nguyễn Quốc Chung (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, sau là Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh). Ông này khai, 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại các bệnh viện huyện do Ban Quản lý làm chủ đầu tư, với vai trò Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, ông Chung phụ trách đơn vị được giao tổng hợp phương án phân bổ vốn ngân sách, vốn cho các dự án theo nhu cầu của các sở, ngành để báo cáo UBND tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế về việc xin cấp vốn để thực hiện đầu tư các dự án, trong đó có 6 dự án đầu tư xây dựng bệnh viện huyện trong vụ án, ông Chung tổng hợp ý kiến, tham mưu cho UBND tỉnh ký các văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị cấp, phân bổ vốn.

Tháng 7/2024, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Chung đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được Ban Bí thư đồng ý.

Quá trình thẩm định, bị can Trần Văn Tuynh từng gặp ông Chung và trao đổi rằng, đã báo cáo và được các ông Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tử Quỳnh, đồng ý "tạo điều kiện" cho nhóm Công ty Sông Hồng của Đặng Tiên Phong, Lã Tuấn Hưng, tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu cung cấp Thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến huyện.

Ngoài ra, Bị can Tuynh cũng nói, "thủ tục hồ sơ cần được phê duyệt sớm để trình UBND tỉnh duyệt chi nguồn vốn triển khai thực hiện".

Khi thực hiện thẩm định hồ sơ thầu, Cơ quan điều tra cho rằng, ông Chung không được ai chỉ đạo; không tiếp xúc, làm việc hoặc có quan hệ quen biết với cá nhân nào trong nhóm Công ty Sông Hồng hoặc Công ty AIC, không nhận lợi ích vật chất. Quá trình thực hiện thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án, kế hoạch đấu thầu ông Chung giao lại cho ông Trần Đăng Truyền và ông Nguyễn Quang Thành (khi đó đều là Phó giám đốc Sở) thực hiện theo thẩm quyền. Việc tổ chức đấu thầu do Ban quản lý là chủ đầu tư thực hiện theo quy định.

Cũng như ông Chung, bên điều tra cũng xác định, các cá nhân khác tại Sở Kế hoạch Đầu tư không được ai chỉ đạo, không tiếp xúc, làm việc với ai trong nhóm Công ty Sông Hồng và Công ty AIC. Họ cũng không thông đồng hoặc hưởng lợi bất chính nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự nhưng cần đề nghị xử lý về Đảng và hành chính.

Xóa tư cách Phó chủ tịch UBND tỉnh

Tại Sở Tài chính Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Hải (cựu Giám đốc Sở) và bà Nguyễn Thị Huệ (cựu Trưởng phòng Quản lý giá), từng tham gia phê duyệt quyết định các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 6 bệnh viện huyện, song họ không hưởng lợi, không bàn bạc, không biết có thông đồng nên không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, bà Huệ và ông Hải lại liên đới trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Lương Thành (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) ký quyết định phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch giai đoạn 2014 – 2016. Do chưa xác định ông Thành can thiệp, tác động xin vốn Chính phủ và chỉ đạo phân vốn cho 6 dự án Bệnh viện đa khoa nên cơ quan điều tra không xử lý trách nhiệm hình sự mà kiến nghị xử lý về Đảng, chính quyền.

Được biết, hồi tháng 6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hữu Thành và cả ông Nguyễn Lương Thành. Tại quyết định số 513, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Lương Thành, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo Hoàng An - Minh Đức (TPO)