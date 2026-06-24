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Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung sơ kết 6 tháng đầu năm 2026

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NGỌC ANH
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(GLO)- Chiều 23-6, tại Hội trường Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi.

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Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.A

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm đã bám sát sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực.

Các địa phương đã chủ động triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác an sinh xã hội, cứu trợ, hỗ trợ sinh kế, chăm lo người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

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Đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (vị trí thứ 2 từ phải sang) tham dự hội nghị. Ảnh: N.A

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, trong đó tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của MTTQ trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa phương trong cụm thi đua.

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