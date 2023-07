6 tháng đầu năm 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức thành công nhiều phong trào thi đua, các hội thi, cuộc thi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC-LĐ) tham gia, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo các CĐCS tổ chức thành công đại hội CĐCS và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CBCCVC-LĐ nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác; tham gia tích cực và thực hiện có hiệu quả phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực”; phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; tham gia thực hiện các sáng kiến, công trình, đề án, đề tài khoa học...

Từ kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức Hội thi tiếng hát CBCCVC-LĐ, Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2023; tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức như Hội thi tuyên truyền về An toàn giao thông trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023 và tập huấn pháp luật về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động CBCCVC-LĐ tiếp tục tham gia xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị giai đoạn 2019-2023 gắn với cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực”, “CBCCVC trung thành, trách nhiệm liêm chính, sáng tạo” và phong trào CBCCVC-LĐ tham gia rèn luyện sức khỏe. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CBCCVC-LĐ; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS trực thuộc…

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Võ Hữu Hải đã trao quyết định khen thưởng của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho CĐCS Trường Cao đẳng Gia Lai vì thành tích đạt giải 3 Hội thi “Sáng tạo clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc” năm 2022. Hội thi do Tổng cục Thể thao (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tiếp đó là hoạt động ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Cụ thể, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công ty TNHH MEDLATEC ĐẮK LẮK thống nhất ký thỏa thuận hợp tác với mục tiêu phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống sức khỏe và tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi; tạo động lực để động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động làm việc tốt hơn.

Theo cam kết hợp tác, Công ty TNHH MEDLATEC ĐẮK LẮK đã xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi dành riêng cho CĐCS, đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, trong đó dịch vụ khám và tư vấn sức khỏe, dịch vụ tầm soát ung thư gan hoàn toàn miễn phí; các dịch vụ khác giảm giá 10%.